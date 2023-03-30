手機用久之後續航力越來越差，有些人會自行開啟iPhone的低耗電模式，變成「黃色電池」，藉此延長手機使用時間，但外媒報導，這樣雖然能減少不必要的耗電，但是螢幕自動鎖定、自動備份iCloud照片、螢幕更新率等功能也會自動關閉，反而帶來更多不便。

蘋果設計iPhone電量低於20%時會提示要不要選擇「黃色電池」的低耗電模式，以減少耗電，等iPhone充回80%電量就會自動關閉，但不少人會為了讓手機省電，延長使用時間，自行打開低電量模式，但這樣反而讓設備無法正常運作。

外媒《太陽報》報導，低耗電模式會影響iPhone九大功能，包括關閉iPhone 12機型以上的5G功能（視訊除外）、螢幕更新率、亮度顯示、螢幕自動鎖定、動畫效果、自動備份iCloud照片、自動下載、自動更新電子郵件、背景程式更新功能。意即在低耗電模式時，這些功能都將停止運作。

報導指出，iPhone的黃色電池圖示，就是警告用戶在低耗電模式下，手機設備無法正常運作，所以沒事不要自己打開低耗電，若發現手機異常耗電時，可以從檢查設定，進入電池頁面看是哪個App耗電，或是考慮換電池提高續航力。