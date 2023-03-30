欣欣客運羅斯福路幹線電動公車通車典禮，於今(30日)上午10點於木柵二站通車熱鬧展開，台北市交通局長謝銘鴻、欣欣客運董事長范大維、成運汽車董事長吳定發等都親自出席，一同慶賀示範型快充電動公車及台北市首座電動公車快充充電站上路，並見證快充引領未來的重要里程碑。

通車典禮現場欣欣羅斯福路幹線粉紅色電巴，再加上十座快充電巴充電樁一字排開，場面相當壯觀。成運汽車董事長吳定發表示，羅斯福路幹線是台北市長蔣萬安就任後，第一條台北市示範型電動巴士上線營運，使用成運快充型電動巴士，快充引領未來係本車輛設計之核心，相信羅斯福路幹線示範型電動巴士之順利營運，必為快充引領未來做最佳見證，也為台北市大眾交通工具於2030全面達到近零排放新境界。

欣欣客運羅斯福路幹線電動公車通車典禮，台北市交通局長謝銘鴻、欣欣客運董事長范大維、成運汽車董事長吳定發等都親自出席。(戴志揚翻攝)

欣欣客運電動公車及木柵二站快充充電樁。(戴志揚翻攝)

欣欣客運木柵二站。

欣欣客運木柵二站，不僅是全台北市第一個快充示範型車輛專業調度場站，更是第一座引領未來之快充場站，能為台北市大眾運輸提供一個非常優良的服務。

成運的電動巴士是台灣設計、台灣研發以及台灣製造，使用最適合快充的LTO鈦酸鋰電池，木柵二站這個場地，在不改變原有規劃的條件下，我們就能提供46台快充電巴充電，而且快充「分散充電、隨時充電」，只需要15分鐘即可從20%的電量狀態補充至80%，還可避免夜間集中充電6~8小時帶來的風險，也避免影響鄰近用電戶的使用權。

成運汽車董事長吳定發強調，台北市政府全面導入電動巴士，是電巴產業最大後盾和支持力量。今天大家一同見證，在市府、欣欣客運以及成運汽車的共同努力下，台北市第一條快充電動巴士上線營運，27輛全新成運快充電動巴士將帶給台北市民更安全、更舒適且更環保的搭乘體驗。

由欣欣客運營運、成運汽車打造的27台示範型快充電動公車將全面在羅斯福路幹線為民服務，持續推動綠能運具，通車典禮現場也特別製作了象徵兔年的兔子背板，並贈送現場來賓可愛的兔子悠遊卡等驚喜小禮物，相信綠能交通、安全快充將引領更美好的未來，朝2030年公車全面電動化的目標邁進。