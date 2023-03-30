知情人士透露，拜登總統推動的計畫，包括對資產規模介於1000億至2500億美元的銀行重新祭出監管措施。在共和黨籍前總統川普執政期間，當時的國會和聯準會放寬了對此類銀行的監管。
白宮拒絕對此消息發表評論。
美國政府官員先前曾表示將在未來幾天內公布改革計畫。
分析師表示，白宮考慮的其他措施可能包括提高銀行資本要求、增強這些銀行的壓力測試，以及擬定讓這類銀行「安全退場」的計畫。
路透援引知情人士報導，在矽谷銀行於本月早些時候倒閉後，白宮準備最快在本周公布更多先前承諾要強化美國銀行監管的計畫。
知情人士透露，拜登總統推動的計畫，包括對資產規模介於1000億至2500億美元的銀行重新祭出監管措施。在共和黨籍前總統川普執政期間，當時的國會和聯準會放寬了對此類銀行的監管。
白宮拒絕對此消息發表評論。
美國政府官員先前曾表示將在未來幾天內公布改革計畫。
分析師表示，白宮考慮的其他措施可能包括提高銀行資本要求、增強這些銀行的壓力測試，以及擬定讓這類銀行「安全退場」的計畫。
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