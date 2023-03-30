該瑞典公司第一財季(12~2月)獲利7.25億瑞典克朗(約6973萬美元)，高於前一年同期的獲利4.58億瑞典克朗，而Refinitiv調查分析師的預測為11億瑞典克朗的虧損。

H&M指出，透過整合二手商品平台Sellpy的利潤，有效推進公司獲利增加約10億瑞典克朗。

儘管H&M控制成本有斬獲，但仍難以與主要競爭對手如Zara，及成長快速的新興線上時尚平台SHEIN和Temu競爭。

執行長Helena Helmersson在聲明中表示，「影響採購成本的外部因素正持續不斷地改善，有關成本和效率計畫的工作正在全速進行，我們近年來所做的許多改變，現在已經開始產生效果」。

H&M在兩周前率先公布第一財季銷售，成績比人們擔心的還要糟糕，銷售的小幅成長，未能符合多數人的預期。

在疫情過後，Zara走高價路線，成功引誘消費者回到商場購物；而H&M更具成本考量的客戶並沒有這樣做。SHEIN和Temu也正成功地在線上吸引低價產品的買家。