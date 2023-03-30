「百年醬門丸莊醬油」曾獲日本指標書籍《誠實的食品》肯定，今（30日）宣布與百年傳統掌中戲文化代表「霹靂布袋戲」攜手，推出2023年新作「丸莊霹靂一頁書醬油」，首批限量2000瓶，即日起陸續於丸莊與霹靂直營門市等上架開賣。

「丸莊霹靂一頁書醬油」不論內容物製程或外觀包裝都相當講究，嚴選台灣契種黑豆，以獨門菌種及世界文化資產「甕式醬油」釀造專業技術，歷經180天古法手工純釀出黑豆醬油，並與純黃豆全豆純釀的黃豆醬油，以黃金比例結合，「黑、黃雙豆」純釀迥然不同的風味，創造出醬味濃郁甘甜、完美呈現缸釀黑豆的層次後味與黃大豆的清香甘醇、輕鬆助攻料理色香味；此外，醬油瓶身及外盒視覺設計取材自霹靂台柱要角「一頁書」形象，氣勢磅礡，盡散叱吒風雲之震撼氣場，雙強聯手儼然是一場融合傳統與現代、美味工藝與文化技藝之大成的藝術大作。

丸莊醬油近幾年因應預期外的市場變動，調整品牌通路布局，掌握自煮風潮快速開發新品打入不同價位市場，在疫期逆勢下觀時而為、多元發展。而征戰海內外各大影展的霹靂布袋戲除榮獲「2022台北電影節最佳造型設計」之外，更敲響金馬一舉拿下「第59屆金馬獎最佳造型設計」獎項，見證臺灣布袋戲所扮演的角色不再僅是傳統產業，更是兼具藝術與美學的極致技術表現。丸莊醬油與霹靂布袋戲合作，也表現展現雙品牌勇於突破的精神。

丸莊醬油副總經理莊偉中表示：「丸莊醬油與霹靂布袋戲再續前緣跨界聯盟推出新作，而戲中角色人物眾多也各自精采，我們也期待未來有機會與其他蓋世霹靂英雄進行不同模式的合作及結合，再創更多經典傳奇，傳遞台灣人幸福的味道。」