關廟區一家資源回收廠今天下午失火，目前火勢仍持續延燒，大批警消全力灌救。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

關廟區一家資源回收廠今天下午失火，目前火勢仍持續延燒，大批警消全力灌救。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市關廟區南雄路一處資源回收廠今天下午1點50分傳出火警，火災現場冒出熊熊火焰，黑色濃煙直竄天際，台南市消防局受理高雄市轉報，陸續派遣36車72人到場馳援，由於現場堆滿回收等各式雜物，火勢迅速延燒，所幸沒有人員受困，目前警消正全力灌救中。

關廟回收廠火警 黑煙直竄天際

台南市政府消防局指出，由於現場火勢太大，大批警消現仍持續灌救中，除了台南20多個分隊到場協助外，高雄市消防局也派出岡山、楠梓、仁武等多個分隊人員前來灌救，火勢目前尚未撲滅，整起火警的起火原因仍有待進一步釐清。