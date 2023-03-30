八大綜合台《娛樂百分百》主持人之一的陳零九，久違參與節目熱門單元「凹嗚狼人殺」，日前製作單位將和牛帶進攝影棚，特別企劃「凹嗚狼人殺-和牛大亂鬥」，陳零九難以抵抗美食誘惑忍不住加入遊戲戰局。受邀到場的主廚親手烹煮和牛料理，玩家們一邊享受美食，一邊廝殺對戰，但婁峻碩卻好奇問：「為什麼陳零九今天會來玩狼人殺，不合理！」陳零九則一臉淡定解釋：「我會來玩是因為主廚是我在台中的好朋友。」

這場「凹嗚狼人殺-和牛大亂鬥」特別企劃讓大家鬥智過程大啖美食，遊戲開始前，賴晏駒說明規則：「今天的主廚在大家閉眼時會幫你上好肉，白天可以盡情的吃，但只要遭到淘汰就沒肉可吃，要吃就只能去舔監獄的桿子！」首先抽到發言的龔言脩，一看到軟嫩牛肉上桌就凍未條，以比平常快三倍的語速發言，興奮開吃，讓接續發言的黃偉晉根本來不及反應，艾莉兒則是在混亂中竟把筷子當成筆，美食當前讓玩家們瘋狂失控。

《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺-和牛大亂鬥」與一般遊戲規則不同，難度提高考驗玩家們的邏輯推理能力。遊戲過程中，賴晏駒的操作就讓眾人一頭霧水，連黃偉晉推敲各種可能性仍毫無頭緒，不禁對賴晏駒的玩法讚嘆：「如果你是狼人玩成這樣，我願意Respect你這個劇本！」反觀另一邊張語噥則被大家嫌棄「劇本荒謬」，她卻不以為意，吃著和牛笑說：「你們才荒謬！」只是當遊戲進行到最後，身為「狼人殺大神」的陳零九卻突然祭出驚人反轉，讓眾人錯愕。《娛樂百分百》每周一至周五晚間8點在八大綜合台播出。