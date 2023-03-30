青平台負責賴清德政策白皮書？鄭麗君這樣說。（記者翻攝自影片）

青平台基金會董事長鄭麗君今接受主持人王時齊專訪時，被問到青平台是否為民進黨總統參選人賴清德負責選總統政策白皮書嗎？鄭麗君表示，賴清德重視國政討論，應該不限青平台。

鄭麗君今接受王時齊專訪時，被問到青平台基金會會成賴清德競選總部智囊團或政策提供者？她說，賴清德重視國政討論應該不限青平台。

她說，據她了解，賴清德過去習慣性有讀書會，跟一些產業界朋友，現在賴是黨主席，民進黨也有很重要的新境界智庫，社會很多朋友都有機會跟賴清德提供很多的想法，大家對賴期待很高，「我想他會有很多管道結合社會各界，對台灣未來的願景」。

被問到青平台會為他寫選總統政策白皮書嗎？她說，青平台其實就是很單純在去年研究平台運作跟形塑永續民主大方向下的政策建議，然後提供給賴清德參考，「我想他也會重視社會各界的聲音」。

至於青年選票部分，落後民眾黨，談到賴清德與年輕人距離；鄭麗君說，年輕人不需要去討好他，而是要去帶給年輕人有希望的未來，這才是政治最核心之所在，他們充分感受到賴清德的決心，不管怎樣年齡世代，社會各界，大家共同希望在台灣這塊土地上，共同守護自由民主的生活方式。

她表示，而台灣的經濟需要進一步升級轉型，世界上扮演更重要角色的同時，每一個人在工作上能夠自我實現，然後有相同機會去追求個人生活上的希望，然後社會能夠成為更互助支持，支持我們在教育居住照護各方面，支持每一個人。