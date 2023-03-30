傑尼斯新生代7人男團「浪花男子」為團員高橋恭平主演電影《千輝同學未免甜得過火》獻唱主題曲〈Special Kiss〉，開賣首週即創下51.6萬張銷量，讓他們再度空降「Oricon公信榜單曲周榜」冠軍，出道2年連續4張單曲皆銷破50萬張。

電影《千輝同學未免甜得過火》改編自同名暢銷漫畫，描述告白失敗的女主角真綾（畑芽育飾），收到校草千輝（高橋恭平飾）向她提出秘密的「單戀遊戲」，劇情充滿各種少女心場景。而浪花男子也一起觀賞了電影，團員都表示超甜超心動。

高橋恭平笑喊：「被全世界最不想要他們看到電影的人看了，有夠害羞的。團員們在看的時候我邊看邊冒冷汗，想說這種電影絕對會被他們調侃到不行！唯一只允許道枝可以看。我真的很幸運遇到這麼好的團員們，浪花男子Forever」。

最新單曲〈Special Kiss〉是「浪花男子」首次為電影量身打造主題曲，配合電影的世界觀，是一首詮釋單戀悸動的高甜歌曲。全員年齡都步入2字頭的浪花男子，也在曲中展現了男孩轉大人略帶成熟的一面。台壓版於明（31日）正式發行。