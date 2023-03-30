第2屆高雄智慧城市展今（30）日在高雄展覽館開幕，高雄市長陳其邁（右三）與會智見證智慧城市成果。（柯宗緯攝）

第2屆高雄智慧城市展今（30）日在高雄展覽館開幕，預料3天展期將吸引逾3萬人與會。（柯宗緯攝）

第2屆高雄智慧城市展今（30）日在高雄展覽館開幕，迎來16個國家地區、50個城市，逾300位的國際市政及企業組團來訪，預料3天展期將吸引逾3萬人與會。高雄市長陳其邁指出，此次特別設置淨零新創館，顯示高雄作為重工業起家的城市，積極因應全球氣候變遷，以及邁向2050年的淨零排放目標。

陳其邁今出席活動時提及，今年規模更甚，包括ICLEI、WeGO、CityNet等3大國際城市組織的參與，顯現高雄努力推動智慧城市並以永續發展為目標，匯集更多的資源力量投入地球永續，實踐淨零減碳的任務。

針對展會重要特色之一的智慧醫療主題館，陳其邁指出，這次展示14家醫院的最新智慧醫療及虛實整合的各項運用，包括數位醫療雲、虛擬彙整、ESG 3.0手術補助、物件機器人等，且市府與台灣人工智慧實驗室成立「聯合學習大平台」，整合台灣最強的兩大領域醫療及資通訊產業，以期順利帶動智慧醫療的運用跟普及，讓醫療領域的服務更佳，增進市民健康福祉。

主辦單位台北市電腦公會彭双浪指出，今年展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰」，規模逐年成長，從去年150家廠商使用500個展位，今年成長到165家廠商使用550個展位，而參展的廠商去年由北部南下高雄，約占參展的家數一半，這次高雄本地廠商數已成長到70％。

高市府表示，高雄智慧城市展為台灣智慧城市展重要盛典，也是亞洲最具規模的物聯網產業展，突顯高雄近年科技國際廠商進駐，城市轉型能量大爆發，以及做為國家南向輸出基地，在城市治理及科技應用的市場商機潛力。展期即起至4月1日，12歲以上高雄市民憑身分證可免費入場參觀。