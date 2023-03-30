有網友昨日指出內湖科學園區附近有男子開小貨車在賣即期散裝蛋，記者30日中午實地走訪後未見到小貨車身影。（張芷瑜攝）

昨日有網友在臉書上指出，內湖科學園區附近有男子開小貨車在賣即期散裝蛋，1袋100元，記者中午實地走訪後未見到小貨車身影，有附近店家表示，那台車突然出現賣蛋，平時未看過，附近民眾徐小姐則說，雖然現在缺蛋，但會選擇去超市或便利商店購買，畢竟路邊雞蛋不知道來歷，品質有疑慮。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」轉發貼文，內文指出有名男子29日中午開小貨車到內湖科學園區，賣即期散裝蛋，1袋100元，男子稱是之前買太多吃不完拿出來結緣，強調不保證是好的，目測1顆雞蛋3元。

記者30日實地走訪該處，中午時段並未等到小貨車來擺攤，附近店家表示，昨日卻有看到來賣蛋的貨車，但不清楚狀況，也不是平時都有擺攤，而是突然出現；也有路過民眾表示，昨日有看到這台車，對於為何賣蛋並不清楚，感覺就有問題。

民眾徐小姐表示，昨日路過有看到，但不清楚是在賣蛋的，記者進一步詢問，如果知道有販售雞蛋，是否會想購買，徐小姐則說，雖然現在缺蛋，但還是會選擇去超市或便利商店購買，畢竟路邊雞蛋不知道來歷，品質不能保證，會有疑慮。

民眾簡先生則說，之前沒有缺蛋問題，不會看到有人在路邊賣蛋，昨日經過看到這現象還蠻驚訝的，但他也表示，雖然1袋100元，還是會傾向去量販店選購，畢竟路邊品質不能保證，可能買回去是壞的。

附近店家張先生指出，昨日有看到那台貨車，還是有民眾向他購買，畢竟現在缺蛋，有需求就會有人賣，會挑此處販售，可能是因為中午有上班族人潮，看準上班族沒時間買蛋，張先生也進一步表示，若老闆有說此蛋是即期品，可能就不會買，因為擔心買到壞掉的蛋，且蛋又那麼貴。

因為本身上午在經營早餐店，張先生也分享對蛋價看法，他直呼，「經營早餐店快20年，從來沒遇到雞蛋這麼貴過」，雖然都說產地價格每台斤55元，但菜市場買每台斤都超過100元，政府應該要抓出哄抬的中盤商，蛋價才會平穩，有些開店業者都快活不下去，買兩箱蛋的成本就快是一個早上的營業額。