前國民黨立委顏寬恒日前剛登記國民黨2024台中第二選區立委初選，未料就遭檢舉涉嫌將其沙鹿豪宅和澤序設計公司假買賣，檢方訊後命顏1000萬元交保，但交保金引發質疑違反比例原則。國民黨台北市議員李彥秀對此直呼「這就是我們要的民主嗎？」並揭露鏡頭外的顏寬恒努力捍衛台中的權益、台灣的正義。

對於顏寬恒剛登記國民黨立委黨內初選，夫妻就遭檢調搜索一事，李彥秀今(30)日在臉書直言，為了一席立委，執政黨用國家機器「全黨打一人」；一起陳年舊案，只因有人檢舉，就動用司法檢調進行不符比例的搜索住家，更以鉅額交保金，刻意捏造涉嫌重大、可能逃亡的負面印象，李直言「這就是我們要的民主嗎？這就是台灣要的進步嗎？」

李彥秀提到，她曾在立法院與顏寬恒共同推動「透明新連線」，為藍軍培養年輕從政人才；且在國民黨中央黨部期間，與顏寬恒擔任副秘書長，共同為監察院人事酬庸、反萊豬等事，在街頭抗爭、宣講、連署。李彥秀說顏寬恒不是一個在鏡頭前能言善道的民代，更不是擅長激情表演、用煽動性言論帶風向的政治人物，而是總在鏡頭後面努力捍衛台中的權益、台灣的正義。

李彥秀進一步表示，每當酒駕事件發生，政治人物總是競相加碼罰則搏版面，顏寬恒卻真正落實《道路交通管理處罰條例》修法，提高「不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者」罰則，嚇阻酒駕行為與拒停逃逸。此外，李彥秀說她2018年擔任立院黨團書記長，立院討論《空污法》修法時，顏用平實語調、不帶華麗詞藻的說話方式，道出台中居民內心最深刻的恐懼與憤怒，令在場委員為之動容。李彥秀強調，這就是顏寬恒，這就是「寬恒Style」，並對於顏寬恒遭到司法大動作迫害打壓，感到無比的憤怒與不齒。