台南一名男按摩師去年到一名已服務2年多的女性顧客家中按摩，當天凌晨他自備折疊式按摩床到對方家做去角質時，竟突然把女子褲子扯下指侵，還一度狂吻對方陰部，女子最後趁機打電話給社區管理員才獲救；法院一審判刑3年6個月，二審法官認為罪行嚴重，改判3年8月。

判決書指出，男子為按摩師傅，並已持續為女子進行到府按摩服務約2、3年，他在去年3月7日凌晨3時35分許，攜帶折疊式按摩床到達女子住處進行整脊、刮痧、去角質等按摩服務，趁對方仰躺在床做身體去角質時，突然同時拉下短褲與內褲，不顧對方阻止，用手指插入女子陰道並親吻陰部。

男子之後仍強行將女子從按摩床抱至床上，拉對方的手想撫摸自己的生殖器，女子最後趁機給大樓值班管理員求救，管理員後來趕到住家門口，發現女子沒穿內、外褲且情緒激動，要求男子離開後，陪同女子就醫驗傷提告；女子事後傳訊息責備男子「我讓你來我家是幫我按摩喬骨，不是要你強姦我」、「你硬強姦我，然後我就會接受你嗎？」、「你的喜歡是變態行為你知道嗎」。

男子原本承認有用嘴親女子下體，後來又翻供不認罪；法官審酌在女子內褲護墊已驗出男子DNA，認定男子有性侵事實，一審依強制性交罪判3年6個月，二審法官認為未論究男子有以舌頭犯案的行徑，且雙方未和解，二審加重刑度到3年8月徒刑。