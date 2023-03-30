112年大學入學個人申請第一階段30日放榜，竹北高中個人申請共2194個系，有1049個系通過申請，台清交政成及醫學院醫學系等明星頂大達312人次。其中，出身弱勢家庭的朱佳萍，通過政大等五個國立校系，郭容里放棄陽明醫學系選中國牙醫及高醫牙醫，2人都沒有補習更是難能可貴。

朱佳萍剛出生時，父親出車禍導致大腦受到嚴重撞擊，為極重度身心障礙者，母親是外籍，薪水只有基本工資。

她懂事起就開始幫忙母親照顧奶奶和爸爸，無法和同齡學生一樣補習，回到家時一邊照顧爸爸和奶奶的生活起居，一邊唸書積極爭取獎助學金，緩解家庭的經濟負擔。

她感謝導師劉益賢在學業上的輔導，也會替她爭取相關獎學金申請的資格，幫她撰寫推薦信等，成為她求學道路上的一盞明燈。

朱佳萍由大學弱勢招生管道途徑，通過五所志願大學的一階申請，她最希望能夠正取的就是政治大學，讓她能夠定期回家探望爸爸和奶奶，而且政大有提供相關獎助學金，對家庭條件困難的她來說，是非常重要的動機。

同樣沒有補習的郭容里，高二時面對班上強大的競爭，開始思索自己可以挑戰的目標，高三模考幾乎穩坐類組第一名。

郭容里學測58級分放棄繁星陽明醫學系牙醫系，如願通過高醫及中國的牙醫系。

校長陳瑞榮表示，今年大學申請入學竹北高中同學表現亮眼，特別是郭容里及朱佳萍2人都沒有補習，靠著自己的努力與毅力、自律與規律，加上師長的殷殷指導和陪伴，正一步步達成自己的目標，相當值得鼓勵與學習。並特別致贈64G的USB行動碟，期許2人再接再勵。