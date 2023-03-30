苗栗縣政府提前慶祝「社工日」，今年首度發放「社工充電券」，以實質的獎勵感謝社工們的辛勞。苗栗縣副縣長鄧桂菊30日頒獎表揚縣內績優社工人員及社福團體，向社工長期辛苦付出致上崇高敬意及謝意，希望藉由社工充電券，讓他們休息充電再出發。

縣府社會處說明，社工人員為經過大學完整專業學科及400小時實習人員，運用社會工作專業，謀求民眾福利的專業有給職工作者。而社會處工作內容包括社會福利、社會救助、保護工作，結合社工及社福團體的力量，幫助需要幫助的家庭與個人；目前苗栗縣約有600名社會工作專職人員，提供全縣弱勢民眾相關專業服務。

苗栗縣副縣長鄧桂菊今天頒獎表揚獲選全國績優社會工作人員，獲得資深敬業獎的社會處保護服務科長許淑華，以及獲得社工督導獎的保護服務科督導林佳俞，另也表揚10名績優社會福利工作人員，並且頒發感謝狀，感謝13所公私協力攜手推展保護、老人、兒少、身障、新住民等各項社會福利業務的合作單位代表。

鄧桂菊表示，社工對於地方政府給予穩定的協助力量，近乎24小時待命處理各項社福工作，辛勞程度一般人無法想像，因此透過今天的表揚活動，希望讓大眾看見他們的付出與努力，並且藉由社工充電券，能讓他們在高壓、辛苦的工作之餘，感受到縣府團隊對他們的感謝與支持，利用時間好好放鬆休息，轉換心情充電後再出發。

另，為協助縣內社會工作人員專業久任，縣府除了固定辦理人身安全、薪資保障、勞動權益及舒壓充電等教育訓練，同時協助縣內社福單位，向中央爭取督導支持及培力等社工制度服務耀升計畫專案，建立友善、專業、完善的社會工作環境，進而提升社會福利服務品質。