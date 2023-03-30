台中市中區台灣大道一段299巷5號房屋30日倒塌，導致1人死亡2人仍受困，其旁邊7號建物先前曾申請拆除執照拆除，也申請建照目前正在施作地基，疑似因施工造成5號房屋倒塌。前土木技師公會理事長林永裕說，因新開挖的地基較鄰屋地基深，導致臨屋基礎裸露、土方解壓後側向位移，造成倒塌。

林永裕說，他今天到現場查看時，怪手師傅告訴他剛挖完基礎地樑深度約向下挖1.6米，怪手離場板模工人等進場後就發生倒塌意外。林永裕指出，老房子的地基大多都在1米到1.5米左右，挖的深度可能造成臨屋的基礎裸露，造成土方解壓，導致側向位移房屋倒塌。

林永裕表示，這種工程一般都要做安全防護措施，假設開挖過程中發現隔壁基礎很淺，沒有想像中的深，看到隔壁基礎時就要趕快停工不能挖下去。且根據建管程序廠商要提施工計畫，對鄰房的基礎圍籬、結構要有所了解並防止倒塔，後續再根據計畫去施工，該案是否有提施工計畫？是否有相關防護措施？目前仍未知。

都發局長李正偉表示，都發局已發函給承包工程的營造公司，依照違反建築法第58條暨第63條規定，依第89條及台中市建築案件行政裁罰基準規定處新台幣1萬8000元整罰鍰並勒令停工。

有關現場營造混合物，都發局指出，已經和大盛土資場完成聯繫，混合物已經由環保局協助直接載到大盛土資場，另，消防搶救後，安全圍籬部分，將由營造施工科及修復工程科配合進場作安全圍籬施設。都發局也將配合勞工局等依規查察其所涉勞安和公共安全等責任。