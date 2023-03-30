連假前後有數位天王天后級的演唱會在高雄輪番上陣，人氣天團五月天、天后張惠妹、駁二藝術特區還有「2023大港開唱」音樂祭，將吸引數以萬計的粉絲前來朝聖，精彩可期！高雄市政府也推出多項優惠方案，讓歌迷在演唱會享受澎拜情緒之餘，也體會高雄的熱情!

「高雄好玩卡x越夜越好玩」套票樂玩高雄(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳表示，為延長來高雄觀賞演唱會粉絲的觀光消費，市府也推出「加食延暢」優惠方案，即日起至5月31日，憑演唱會門票，即可兌換一張「商圈夜市優惠券」；另外有50多家酒吧、餐酒館、20多間旅宿與8家觀光工廠等，共襄盛舉推出各式優惠款待粉絲，期望來高雄的海內外旅客，都可以盡情享受高雄美食美景，高雄觀光魅力必令遊客流連忘返。

搭上愛河貢多拉船體驗極致夜景(高雄市觀光局提供)

人氣網紅樂冠廷-阿樂YGT說道，歡迎粉絲連假期間就來高雄吃喝玩樂，並推薦大家使用「高雄好玩卡x打狗逛逛券」套票，吃喝玩樂交通一次搞定！48小時內體驗輕鬆暢遊的都市遊俠風，搭乘渡輪後可免費租借腳踏車，輕騎遊遍旗津各大景點；接著前往超人氣的壽山動物園，持套票不用預約就可快速入園，以及眾多配合的餐廳店家優惠，對於來高雄參加演唱會或是特地安排來高雄放鬆的遊客，如此超值套票實在是暢遊高雄必備神卡！

網紅阿樂YGT在旗津黃金海韻-海珍珠(高雄市觀光局提供)

而日籍網紅Sato醬（佐藤あさえ），以日本人喜愛遊玩高雄的角度，來帶領大家體驗港都的夜魅力！特別推薦「高雄好玩卡x越夜越好玩」套票，一路體驗夢時代摩天輪的絕美夜間空景，再接續觀賞世界最美車站之一的高捷美麗島站，然後乘貢多拉船深度感受愛河悠揚美景，之後順道至愛河畔的白色戀人貨櫃屋喝杯飲料拍美照，最後以接地氣的六合觀光夜市品嚐在地小吃作為收尾，夜遊高雄也能如此充實浪漫。

日籍網紅Sato醬（佐藤あさえ）在愛河畔喝飲品談心享受夜港都(高雄市觀光局提供)

觀光局進一步指出，「打狗逛逛券」好玩卡，結合高雄MeNGo48小時交通全餐（捷運、輕軌、2次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike2.0等）與21項熱門景點優惠及活動體驗，整合輕軌沿線及亞洲新灣區各類景點及商家優惠，如深受海內外遊客喜愛的i-ride飛行劇院、高雄之眼的夢時代摩天輪、異國風情的貢多拉船、駁二藝術特區等場館，非常適合親子3天2夜暢遊高雄，電子QR-code券990元、實體卡為1,090元。另外，還有主打旗津無敵海景的「踩風踏浪趣」（250元）、以及主打鳳山大樹在地文化的「鳳雄旺吉」（299元）、強調港都夜生活魅力的「越夜越好玩」（539元）、「高鐵高雄好玩卡」（690元）則搭配高鐵85折票價及市區重要景點，也相當適合外縣市旅客選購，讓遊客盡情探索高雄港都風光與人文景致的魅力，詳情可洽高捷市集購買：https://gojet.krtco.com.tw/。