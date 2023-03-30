▲基隆市環保局於清明連假前夕抽驗市內多家食品業者，結果均合格。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市衛生局表示，為維護市民飲食安全，30日抽驗多家食品業者的清明節應景食品共62件，檢驗結果均與規定相符。衛生局呼籲民眾於清明連假選購祭祀食品時，應注意產品外觀色澤及氣味是否異常，並確認食品外包裝廠商來源、有效期限等是否有明確標示，切勿購買來路不明之食品，如有疑義，請洽詢基隆市衛生局諮詢。

衛生局說明，本次抽驗至傳統市場、連鎖超市、餐飲店、製造業等地共抽驗生鮮畜肉13件（檢驗動物用藥含乙型受體素類）、雞肉1件、鵝肉1件（檢驗動物用藥）、水產品6件（檢驗動物用藥、食品中放射性核種）、鴨蛋2件（檢驗動物用藥殘留）、菇類1件（檢驗食品中放射性核種）、醃漬蔬菜24件（檢驗防腐劑、漂白劑）、素三牲8件（檢驗防腐劑、漂白劑、動物性成分）、潤餅皮1件、蛋酥1件（檢驗防腐劑、漂白劑）、花生粉2件（檢驗黃麴毒素）、油麵2件（檢驗防腐劑、著色劑、漂白劑），檢驗結果均與規定相符。

基隆市衛生局局長杜雅惠呼籲民眾，於清明連假選購祭祀食品時，應注意產品外觀色澤及氣味是否有異常，並確認食品外包裝廠商來源、有效期限等是否有明確標示，切勿購買來路不明之食品。於購買食品後，應儘早食用完畢，未食用完應依食品特性妥善保存，以確保產品新鮮及食用安全。

杜雅惠提醒民眾，於掃墓後的祭祀食品，因在室溫下置放時間較長，易孳生微生物，故食用前需徹底加熱，以確保食品安全。

衛生局強調，食品製造業依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，於加工過程時，應考量產品屬性，並於限定範圍內限量使用，且就該產品內容應負保證責任，以確保消費者之食品安全與本身商譽。抽驗結果除發布新聞外，亦會不定時公布於衛生局網站，歡迎民眾上網查詢相關資訊。如有食品安全衛生問題或消費疑義，歡迎洽詢基隆市衛生局或致電（02）24230181，轉食品藥物管理科。