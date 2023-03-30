VicOne指出，各類車輛、交通號誌及物聯網基礎設施隨時都在透過網際網路交換大量資料，VicOne與友通將攜手為各種應用提供更優異的嵌入式網路安全解決方案，要從設計階段將資安防護軟體嵌入交通運輸工具、車隊管理以及智慧燈桿（smart pole），為全面連網的交通運輸與智慧城市環境奠定良好基礎。

VicOne與友通經常合作展示如何運用車用資安軟體應用程式，為智慧城市提供更全方位的網路安全防護。最近，他們在德國的嵌入式電子展（Embedded World2023）友通攤位中，示範了一個駭客如何利用智慧裝置漏洞駭入一台車輛，進而影響人員及車輛安全的 C-V2X攻擊案例，此案例中顯示VicOne車用網路安全解決方案能從遠端管控監測異常訊息並且即時發出警告。作為車用資安的專業領航者，VicOne能協助車廠、車隊管理者及系統供應商提供一套更強大的資安防禦願景，並防範利用OTA（空中下載技術）的新型態駭客入侵。