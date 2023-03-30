經過16代的蛻變，全新TOYOTA CROWN打破傳統級距定義，以Crossover跨界跑旅車格展現其「創新與挑戰」的DNA。此外，提供動力豐沛的全新2.4L Turbo Hybrid皇家版以及優異油耗的2.5L Hybrid貴族版兩種動力系統，為駕駛打造最高品質駕馭享受。

全新2.4L Turbo Hybrid系統，是以Direct Shift六速手自排系統，與搭載D-4ST雙噴射供油系統的2.4L雙渦流渦輪引擎，結合eAxle電子驅動馬達、全新雙極鎳氫電池而成的渦輪油電複合動力系統，於低轉速即可實現高扭力，達到最大綜效馬力348 ps，0~100 km/h加速只需 5.8秒成績，同時仍可提供15.6km/l的優異油耗。

2.5L Hybrid系統採用VVT-iE電子式可變汽門正時控制系統，搭配E-CVT電子控制無段變速系統，以及全新雙極鎳氫電池，有效提升Hybrid電池的充放電效率，不僅讓油耗值達驚人的22.4km/l，亦帶來最大綜效馬力222ps的動力輸出，以尖端科技創造優異燃油經濟性與卓越動能表現。

CROWN全車系標配TOYOTA極致安全防護系統(TSS) 3.0，包含ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統、以及RSA速限辨識輔助系統。

此外，CROWN也導入多項安全系統，包括：SEA安全離座警示功能，可在車輛後方有汽車或摩托車通過時提供警示，以降低開門時後方來車碰撞的風險；PVM環景影像輔助系統亦加入透視底盤功能，並可於不同檔位切換視角，讓車底的狀況一覽無遺；PUH行人撞擊緩衝機制，當感知器偵測行人遭受碰撞時，引擎蓋後方將立即彈起以降低行人頭部的撞擊傷害可能。全車標配43項主被動安全防護系統。

車內則採頭等艙等級，以大型中島分隔出駕駛與副駕駛座，貴族版就有12.3吋雙數位螢幕、多元駕駛模式、加熱座椅、6支揚聲器。皇家版則再增加加熱方向盤、通風加熱前座椅、加熱後座椅、JBL Premium Sound附11支揚聲器。