土城區龍泉溪擁有豐富的動植物生態，流域內更有千年壺穴、蝙蝠洞、猴洞等自然景觀，為了帶動周邊觀光，土城區公所擬定周邊環境創生營造計畫，立委吳琪銘今邀集營建署副署長於望聖、新北市府等單位會勘，營建署目前已核准756萬經費，全案預計年底完工。

捷運三鶯線媽祖田站周邊有許多自然景觀，周邊的龍泉溪流域為大台北地區少數保有自然地貌的溪澗，不僅水質清澈，周邊林區也有台灣藍鵲、台灣獼猴、紫嘯鶇等原生物種。為了帶動地方發展，土城區公所去年就向營建署爭取經費，希望將周邊自然景觀串連自行車道、登山步道和捷運站。

吳琪銘今邀集營建署、市府、地方民代等單位前往龍泉溪會勘，營建署表示，中央2021年依「城鎮風貌及創生環境營造計畫」核定土城朝山步道改善工程，補助700萬元，針對龍泉溪沿線的社區環境和賞螢區，過去也透過社區營造，協助改善。

營建署表示，中央對土城龍泉溪藍帶環境改善計畫看法一致，希望不分段一次做完，目前已核定相關經費，後續會在許可範圍內全力支持；吳琪銘說，土城媽祖田社區擁有獨特的自然景觀，計畫範圍從龍泉溪起點一路串接到桐花公園、賞螢步道與承天禪寺的朝山步道，民眾未來可到茶鄉參觀，也可賞螢。

土城區公所指出，該計畫將連結大漢溪右岸自行車道旅遊線，串連土城祖田里社區營造點，以及、善息寺螢火蟲生態棲地及桐花公園等各個景點，新設導覽牌，增加綠化和自行車架，市府也會連結朝山步道及桐花公園等天上山系統登山步道。

土城區公所表示，除了串連各系統，市府也會改善沿途的親子生態園區景觀環境，像是新設生態解說告示牌、重整上善池和月蕊池等環境，另外，善息寺附近的雕塑特色公園將重塑再生，全案總經費1200萬，除營建署補助外，其餘地方自籌，預計5月上網公告細部設計，盼營造多樣觀光選擇，更符合微笑山線，親山、親近及親密的三大核心精神。