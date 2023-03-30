劉德音表示，2022年美中衝突、俄烏戰爭及兩岸議題，產生許多不確定性。然而台灣半導體產業成績依然亮麗，去年全球半導體市場總銷售值達5735億美元，年成長3.2％，而台灣半導體產業產值達新台幣4.8兆元（1,623億美元），年成長達到18.5％，其中晶圓代工製造及封測產業產值為全球第一，而產業總產值及設計產業產值為全球第二。

劉德音表示，在會務方面，去年的WSC CEO年會由本會主辦，本人代表TSIA出任WSC會議主並主持會議，我要在此特別感謝5月19日出席視訊會議的業界代表，包括黃崇仁、盧超群、顧大為、簡山傑等4位常務理事，以及日月光執行長吳田玉對TSIA參與WSC事務的積極支持，提升台灣代表團的實力，積極爭取並捍衛台灣半導體廠商的權益。

劉德音表示，台灣半導體產業在節能、環安、永續領域也表現傑出，近7年於節能減碳的總投資金額累計近新台幣115億元，累計節電約47億度電，去年TSIA會員公司執行超過1400件節能改善方案，年節電達9.4億度，複合年節電率也超過2％，遠遠優於1％的法規要求。同時，因應國際減碳趨勢，本會部分會員公司也率先帶領產業承諾2050年的淨零目標。

劉德音表示，面對產業成長的契機與會球情勢的變局，我們受總統之託成立了半導體產業總統顧問委員會（President’s Council of Advisors on Semiconductor，PCAS），並於近期提出致總統台灣半導體產業建言書，針對全球局勢、產業策略、研發創新、綠色製造、人才培育、勞動力發展等六大關鍵議題，提出政府施政所以可採行的具體作為。

劉德音表示，雖然台灣半導體產業在生產製造的技術領先全球，但為了維持長期的競爭優勢，在基礎科學與前瞻研究部分，必須有更多鼓勵研發創新的經費與資源投入，同時台灣必須發展產業生態系上游的關鍵自主技術，提高先進半導體設備與高階材料能夠在台灣生產的能力。

劉德音表示，近來美國加強對於半導體設備、原物料出口管控的環境下，過去半導體零組件在中國製造的生態可能發生轉變。台灣堅實的電子、工具機、機械、塑化相關產業，具有極高的潛力能更高度的發揮與半導體產業間的綜效，政府應掌握此契機，建構半導體產業生態圈，引領產業升級，使台灣半導體產業在全球半導體產業持續成長的大趨勢下，繼續擔任台灣經濟發展的先驅。