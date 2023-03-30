立法委員費鴻泰的三兒子費聿德，2021年1月到4月，在高中同學成立的WhatsApp群組中，不滿好友的女友、美容業呂姓千金移情別戀，辱罵呂女「婊子」、「垃圾」，呂女的新任男友轉知本人後，控告費聿德妨害名譽，士林地院29日言詞辯論，費否認罵的人是呂女，而是罵黃男「眾多女友其中一人」，法官諭知5月10日宣判。

年近30歲的費聿德因黃男群組嘲笑他，前年1月、3月、4月出言反擊「你（黃男）女友是婊子，又在黃男「哭了無數次」留言下方稱「她是婊子」，4月時又公開傳訊給黃男「我康橋同學大部分垃圾像你女友」，將矛頭指向呂女。

費在開庭時稱，為了要緩和群組內的氣氛，對象是指「黃男當時眾多女友的其中之一」並非針對呂女，否認侮辱的對象是呂女。不過法官詢問費：「第一次、第二次筆錄是否認侮辱，但並沒有否認對象是呂女，這次怎麼否認所指的對象？」費仍稱「婊子」是「開玩笑！」

辯護人更稱，告訴人呂女並不在群組內，是根據黃男指稱才提告，屬於告訴人片面指述。費聿德庭末稱，自己大學畢業，現已結婚育有1名7個月大小孩，現仍在創業，沒有固定收入，法官諭知5月10日宣判。