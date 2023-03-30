古小偉與兒子。（古小偉提供）

古小偉擁有超過20年的彩妝經歷，陸續為女子天團S.H.E、國際巨星成龍等無數頂尖歌手、知名藝人化妝造型，更於2012年創立了彩妝品牌《IWE》，2013年發行他第一張創作專輯《彩色》後便慢慢消失在螢光幕前，相隔多年，2023年可以看見他熟悉的身影出現在胡小禎主持的網路節目《女神在線》當中擔任固定來賓，依舊在美的相關事物中為大眾服務！

古小偉表示創建美妝品牌後，因為他本人身兼創意總監，也花許多時間在研究行銷、經營社群上等等，要經營一個品牌需要花費許多精力，甚至到後來忙碌的生活也讓身體出了狀況，於是他決定休養了一陣子，也是他後來逐漸淡出大眾視野中的原因。

不過最大的原因其實是2020年，古小偉生下了帥氣的兒子Justin，好好地照顧孩子是他生活中唯一的方向，在照顧孩子的過程中除了向Justin學習之外，也陪著自己成長，他也時常在社群媒體分享父子的合照，古小偉更被粉絲們稱為：最帥氣的奶爸沒有之一！現在已三歲的Justin是最活潑好動的年紀，古小偉表示如果有機會的話，拍攝平面或廣告都可以讓孩子試試看，但長大之後就不讓他接觸演藝圈了，希望他好好唸書就好！

古小偉表示，在小孩出生之後他覺得自己在照顧上算是蠻得心應手！可能源自於小時候做過很多家事，也因為自己老家養豬的事業，他過去也曾一個人需照顧100多頭豬，這些經驗反而讓他覺得照顧小孩很容易！雖然24小時的貼身陪伴還是十分累人，但古小偉甘之如飴，他苦笑說到：「這就是人家說的，甜蜜的負荷吧！」他還希望生第二胎可以讓Justin有兄弟姊妹能夠陪伴彼此長大！他也認為孩子的教育上很重要，做爸爸的他當然希望未來孩子能出人頭地，總之講起當爸爸的孩子經，古小偉比任何奶爸都滔滔不絕！

古小偉也回憶起帶小孩的這幾年他相當佩服所有身為媽媽的人，不僅要從懷胎十月起開始擔心孩子，生下小孩後還要擔心很多其他的事情，真的非常偉大！古小偉也表示滿懷父愛的他常常問孩子：「你愛不愛爸爸？」Justin總是回他：「愛的！喜歡的！」讓他深感窩心。古小偉回台前陪伴孩子在泰國唸語言學校，他也表示Justin學習語言的能力非常好，英文的發音也被身旁好友稱讚十分標準！但他也苦笑表示每個孩子好像都有同個毛病就是挑食，他說到Justin不愛吃菜，但唯一愛的蔬菜竟是小黃瓜，在泰國陪他念書時發現只要是咬起來脆脆的，像蘋果、芭樂這種他都喜歡，也算是在照顧孩子的生活當中更加熟悉他各種面向！

而這次沉寂多年後的螢光幕回歸，古小偉也表示他覺得是老天爺已安排好一切！因為《女神在線》這個節目的邀約是在他從泰國回來台灣前一天晚上收到的，他表示只要早一點或晚一點來問他可能都不見得會答應，畢竟現在孩子是他擺第一位的事情，但這個時間點來真的是剛剛好！

他也說到節目當中，包含了星座、美容、時尚、精品等等，他也相信在小禎的主持功力下 絕對是沒有問題的！古小偉也希望除了透過這個節目在螢光幕前重回大眾視野，更重要的是把他的專業：關於美的所有事情發揮到淋漓盡致！最近他也有新的計畫，希望可以將自己平常工作的日常、育兒的經歷、美妝相關的內容記錄下來，分享在自己的Youtube頻道，成為一名Youtuber！古小偉想跟大家再次高喊：「希望大家繼續支持我，我是古小偉我回來了！」