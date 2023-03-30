「歌神」張學友30日在澳門巴黎人酒店舉辦「60＋」2023世界巡演記者會。他今日身穿一襲帥氣黑色亮片西裝，開心宣布即將在6月9日於澳門威尼斯人的金光綜藝館舉辦首場演唱會，親曝將計畫在海外演出，包括新加坡站、馬來西亞站等，推估台灣場將在明年登場，粉絲敬請期待。

張學友30日在澳門巴黎人酒店舉辦記者會，造型帥氣。（許雅淳攝）

他在台上，看著自己從1987年起第一次舉辦巡迴演唱會的精彩演出片段、花絮點滴，回顧歷年來的9套巡演，他感性說，看完所有的演唱會片段很想哭，隨後用手默默拭淚，「我有進步、成長，很有感觸、很感動」，更霸氣說，他完全不怕老，反而很期待看自己老的樣子，「不知道我以後是什麼樣子，希望會老的很有型。」

張學友30日在澳門巴黎人酒店舉辦記者會，造型帥氣。（許雅淳攝）

張學友近來推出國語新單曲〈又十年〉，因為疫情影響，他笑說，這次10年過得很快，感覺10年中的一半很快就消失，更有一段時間感覺是空白，甚至有失業的感受，心理十分慌張，他在休息期間，也開始籌備音樂劇，但音樂劇也需要花不少時間等待劇本、歌曲及籌劃等工作，在靜待期間，他再度感到很慌，最後萌生起舉辦新巡演的想法，「我先做拿手，因為演唱會辦過好幾次，下一次可以做音樂劇。」