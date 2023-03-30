國道高速公路局今天上午10點趕緊封閉國三南下林內段外側車道，減少紫斑蝶被路殺。（周麗蘭攝）

今年紫斑蝶遲了2周才抵達林內鄉，今（30日）一早是陰天，台灣紫斑蝶生態協會志工原本不抱期望見到大量遷徙，但9點半陽光露臉後，大量紫斑蝶突然飛出，每分鐘超過250隻遷徙，國道高速公路局趕緊封閉國三南下林內段外側車道，減少紫斑蝶被路殺，直到下午1點解除，今天約有近5萬隻遷徙。

林內鄉坪頂村是紫斑蝶從南部往北遷徙的中繼站，蝶兒在此地覓食休息，趁天氣晴朗時再飛越濁水溪、國三車道到彰化，大量紫斑蝶遷徙的畫面如蝶河，去年遷徙蝶河畫面最早出現在3月15日。

台灣紫斑蝶生態協會副理事長陳瑞祥表示，今年紫斑蝶約晚2星期到林內鄉，上周先遣部隊才抵達，一直還沒有見到大量遷徙的蝶河畫面，昨天（29日）天氣不太好，每分鐘仍有有百來隻遷徙，可以感覺牠們等不及要往北飛。

陳瑞祥說，今天早上氣溫低、陽光不強，原以為蝶河畫面要再等一天，9點半、10點左右，坪頂村山上的紫斑蝶突然湧出，一群又一群往北飛，趕緊通知高公局啟動讓蝶措施，以三角錐封閉國三林內段251公里至253公里的外側車道，今天最大量達每分鐘555隻遷徙。

陳瑞祥表示，今天遷徙的蝴蝶應該是上周在高雄茂林觀測到大量遷徙的那一批，接下來只要天氣晴朗，就有機會看見到蝶河景象，今天抱著碰運氣來賞蝶的民眾看到滿天空的紫斑蝶很驚喜。

台灣紫斑蝶生態協會呼籲用路人，清明連假期間林內鄉很可能有大量紫斑蝶飛越國三車道上方，請以正常車速通行，不要減速賞蝶！封閉外側車道已足以使紫斑蝶安全通過國道上方，今天路殺的蝴蝶約千分之3，在正常值內。