新任15席理事包括矽品資深副總于有志、世界先進董事長暨總經理方略、力晶總經理王其國、立錡副總左仲先、南亞科總經理李培瑛、台積電資深副總侯永清、日月光資深副總洪松井、工研院所長張世杰、欣銓副董事長暨總經理張季明、華邦電總經理陳沛銘、凌陽董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長暨總經理盧超群、聯電總經理簡山傑、聯發科財務長暨發言人顧大為。新任3席監事為力成協理徐宏欣、漢民總經理陳溪新、創意總經理戴尚義。

新任理監事會後旋即召開首次理監事會議，選舉常務理事、理事長及監事長。新任5席常務董事理事為侯永清、黃崇仁、盧超群、簡山傑、顧大為，並選出侯永清擔任理事長，監事長則由陳溪新當選。

台灣半導體產業協會表示，在國際事務方面，協會將參與世界半導體理事高峰會（WSC）相關會議、積極代表並保護我國業者。國內事務方面，亦將積極代表產業的共同利益，向政府適時提供產業意見及建言，達成產業共同期望。