日月光3月30日至4月1日於綠能永續展區，展示高效能的一元化封測服務平台，與半導體的落地應用，同時掌握市場轉型趨勢，以智慧綠色城市為願景，布局先進高端封裝技術，打造便利、安全、舒適的智慧生活場域，用創新與科技創造更智慧、更永續的未來。

為滿足5G、AIoT、智慧汽車、高效能運算(HPC)等應用需求，日月光持續發展多樣系統級封裝SiP整合設計，並以劃時代的VIPack先進封裝平台，提供垂直互連整合封裝解決方案。而邁向智慧化發展的汽車產業，隨著車用晶片複雜度和精密度的提升，車用晶片封裝的可靠性和安全性亦日趨嚴格，日月光目前以實現尺寸更小、更高性能、更強功能及更佳功耗的解決方案，主攻先進駕駛輔助系統(ADAS)、車載資訊娛樂，以及汽車電子控制單元(ECU)與安全性應用(Safety Application)等封裝技術發展，強攻封裝智慧製造。

智慧能源管理領域，日月光從組織節能減碳行動聯盟為出發，推動廠區各項專案，有效掌握生產線的能源管理調度，提升能源效率，達到最佳化利用。

本區以「廠務設備健康診斷」、「XR沉浸式虛擬實境技術」、「低碳永續的循環經濟實踐」為三大重點項目，廠務設備健康診斷，隨著AIoT與邊緣運算的演進，日月光化身健診醫生，針對廠務使用的設備推出最新健診方案，把關設備的健康。設備運轉所產生的震動數據，是可最早偵測出異常的關鍵因子，經由數據的蒐集及AI分析預測，即時診斷設備的健康程度，確保運作穩定性，讓保養從定期走到預知，降低老舊、故障所造成的能源損耗，提高5%至20%的節能效益，達到新的里程碑。

科技元宇宙－XR沉浸式虛擬實境技術，日月光利用XR技術(延展實境)結合VR(虛擬實境)，模擬實作電力二次配的認證，讓員工不受空間及時間限制，在安全的環境下，進行專業技能訓練。半導體產業的穩定發展，加速企業的擴廠，延伸對二次配工程的需求，高雄廠為了落實職場安全與專業訓練，以XR技術開發電力二次配安裝認證課程，學員可重複操作、提升使用熟悉度，培養專業技術能力，公司亦可在不影響產線的運作下滿足營運需求。

低碳永續的循環經濟實踐，日月光集結能源、水務、環保、循環經濟等四大領域專才，組成節能減碳行動聯盟，為行動策略及方案奠定堅實的基礎。

日月光以「節能」、「綠能」及「儲能」三大方針推動綠色轉型，積極從節能、能源轉型雙管齊下，布局智慧工廠、智能電網等多項綠色技術創新專案，同時也應用創新商業模式，落實企業永續發展。