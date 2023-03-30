特斯拉並表示，只有為了「自用」而購買後輪驅動型Model 3的消費者，才能享有美國聯邦政府提供的稅負抵免。

美國財政部將於周五發布電動車電池採購指引，這將影響某些電動車請領的抵稅額度。

去年12月美國財政部決定推遲到2023年3月後才發布電池採購指引，這讓一些實際上並不符合新規定的電動車在2023年規則生效之前仍有幾個月的時間享有這筆稅負優惠。

稍早前路透社報導，一名美國官員透露財政部在3月31日發布的電動車電池採購指引，將導致獲得全額或部分抵稅優惠的電動車減少。

根據拜登政府去年通過旨在應對氣候變遷的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），這筆7,500美元的稅負抵免均分為兩部分，其中3,750美元的請領資格為該電動車電池零件中50%的價值在北美生產或組裝。另外3,750美元的補貼資格為該電動車電池關鍵礦物材料中40%的價值必須採購自美國或與美國簽有自由貿易協議的國家。此外，這些數字將逐年提高10個百分點。

今年2月初美國財政部曾表示，在修訂車輛分類定義後，將有更多特斯拉、福特、通用和福斯生產的電動車符合請領最高7,500美元稅負抵免的資格。