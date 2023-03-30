《食尚玩家熱血48小時》「三週年特別企劃」。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家熱血48小時》主持人威廉、風田、朵拉3人穿著隆重正式服裝欲參與熱血48小時成軍三週年的正式拍攝活動，沒想到抵達現場才發現並沒有正式拍攝活動，而是要執行「熱血三週年特別企劃」，3人必須全程騎摩托車抵達台南，讓早上六點就起床妝髮的朵拉差點笑不出來，風田也難得搭了一套帥氣西裝出席，威廉則是特地抓了髮型，但沒預料到要騎長途車，導致頭髮被安全帽壓得凌亂不堪，拍攝途中還特別拜託老婆（卓君澤）送帽子來到外景現場，驚奇狀況百出。

不會騎車的朵拉將由威廉與風田輪流載，啟程後，威廉就率先載著朵拉頭也不回的一路往前衝，讓剛考上機車駕照不久的風田，整條路上都看不到前方車尾燈，竟而走心大喊：「你們太沒有水準了！」隨後朵拉改給風田載，風田真心透露：「第一次載人真的很緊張，要背負著另一人的生命安全所以壓力很大，但是路途上有朵拉的陪伴心情變好很多，第一次覺得還好有朵拉」。

由於朵拉與葉舒華私底下就是好朋友，而朵拉表示，只是隨口邀約葉舒華來《食尚玩家》吃吃喝喝，沒想到葉舒華很有義氣的說來就來，讓朵拉感動到熱淚盈眶，可見雖然兩人工作上常常分隔兩地，但感情依然不減。