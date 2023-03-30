嘉義市民生國中8名學生考取嘉義高中科學班，校長張金龍肯定師生努力獲得佳績。（廖素慧攝）

嘉義市民生國中8名學生錄取嘉義高中科學班，約占科學班25個總名額的3分之1，學生們都規律作息、認真上課、放鬆玩樂，他們喜歡做感興趣的事，如打球、寫詩、下圍棋，幫助他們增強記憶、理解力，促進學習效率。

獲錄取的何廣彙多次榮獲數理競賽獎項，曾入選全國科奧選訓營，每天念書1小時，周六、日專注念12小時，國三時備考科學班專攻題庫2、3次，練速度及準確度，現已具備高一數學能力。

李昀叡廣讀數理書籍，興趣廣泛，偏愛物理，也滿腹好詩文，寫詩「浮華夢醉滅，殿月沉龍昇」自勉，考出好成績。吳柏儒善用課間零碎時間寫題目、解決問題，今日事今日畢，因而能做感興趣的積木偶，榮獲5次嘉義市科學168積木王競賽特優獎。

身高直逼190公分的陳品翰，是籃球校隊主將，還多次榮獲數學競賽獎，他認為打球幫助他學習力提升。葉宸妡、陳亮瑾是唯二女生，都按部就班上課，有問題立刻問老師求解。

黃靖勻是6段圍棋小高手，國三時急起直追準備考科學班，一試中的，是匹黑馬。蔡光栩認真聽課力求理解，觀察力強，按自己的節奏學習、備考，證明自己有能力考上科學班。

民生國中校長張金龍表示，今年資優資源班有25人報考嘉義高中科學班，14名進入複試，最後正取8人、備取3人，錄取率創新高，老師團隊齊心合作規畫完善課程，對學生個別化指導，穩紮穩打創下佳績。

班導師闕宏軒假日陪學生自習，考前幫忙一對一口試，還因每位學生特色不同而個別親寫祈願卡片，為他們加油打氣，讓學生很感動。

闕宏軒認為，民生資優資源班孩子考上嘉中科學班的比例及人數屢創新高，主要是「師生互信」及「團結合作」，激勵整體一起成長。