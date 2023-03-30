歐美銀行過去一年以來積極升息，導致美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank)無預警倒閉，瑞士信貸也被迫賣給對手瑞銀，外媒示警，歐美銀行業危機正蔓延至房地產。

根據英國金融時報報導，受到銀行危機衝擊，追蹤中大型房產股的MSCI歐洲房地產指數，3月迄今重挫24%，收盤創下2009年初以來新低。因部分人士擔憂，銀行即將收緊信貸，原本就因借貸成本上升受影響的營建業者危機越演越烈。

報導引述Andromeda Capital Management說法指出，北歐房地產過去仰賴零利率，如今潛藏的「泡泡」恐被戳破，外資花旗則預測，西歐房價明年底前恐進一步下跌20~40%，相關類股的股價可能腰斬。至於MSCI美國房地產投資信託(REIT)指數，3月迄今則下滑8.5%。

美國財經媒體報導，摩根大通（小摩）全球市場首席策略師Marko Kolanovic表示，美國銀行業近期遭受的衝擊若進一步擴大，商業房地產（尤其是商辦）可能成為下一個未爆彈。美國銀行策略師Michael Hartnett也示警，繼美國金融產業後，商業房地產貸放款標準進一步收緊，將使其成為下一個危險的領域。