冠軍建材（1806）財務長暨發言人廖蕙儀指出，受到市場通膨嚴峻，不只民生物資漲聲四起，對於營建業最重要的幾個建材類，漲幅更達兩至三成。

而近一年電費、基本工資、原物料及匯率波動等價格上漲，包括磁磚大宗原物料年平均漲幅20％、包裝紙箱平均漲幅約6％、國際匯差漲幅11％等，尤其電費的部分，2022年7月調漲15％，2023年4月預計將再調漲17％，合計漲幅32％，可能帶動包裝紙箱、棧板、原物料、釉料、運輸費用也跟隨調漲，台灣磁磚業正面臨各項成本考驗。

公會指出，很多磁磚業者紛紛反應，真的很艱難，部份廠商已虧損仍想要守好MIT的好品質磁磚，卻面臨成本不斷上漲的龐大壓力，真的苦不堪言，已接20多億訂單還是必須完成客戶交付任務，目前已不接超過一年長期訂單。

磁磚業者指出，若再加上2022年中油累計虧損2,000億元，可以預見2023年天然氣可能面臨大幅調漲，相對製造成本造成重大衝擊，不得已情況下不同類別預定調整約7—13％價格。