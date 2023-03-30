在美中關係嚴重惡化之際，華盛頓頗具影響力的政策研究機構傳統基金會（Heritage Foundation）發佈報告稱，美中之間已打響新一輪冷戰，美國必須清醒地面對現實，動員全社會的力量迎戰中國威脅。

《美國之音》報導，多年來有關世界是否已陷入一場新冷戰的討論一直不絕於耳，隨著美中關係螺旋式的下降，越來越多的觀察人士也逐漸傾向於認為這已是兩國關係的現狀。傳統基金會總裁凱文．羅伯茨（Kevin Roberts）在這份新發表的報告前言中說「承認現實的時候到了：美國正在與中國進行新的冷戰」。這是美國的知名智庫當中首次明確指出冷戰已經打響。

到目前為止，美國朝野雖在中國問題上有著高度共識，但在兩國是否已經陷入冷戰的問題上則有很多不同意見。觀察人士指出，除了兩國近乎水乳交融的經貿關係之外，中國並沒有前蘇聯所擁有的全球範圍內的、與西方國家針鋒相對的同盟體系。而且，鑒於當今高度全球化的各個國家間的複雜關係很難輕易地劃分為涇渭分明的地緣政治集團。

報導說，美國企業研究所高級研究員布蘭茲（Hal Brands）和耶魯大學教授加迪斯（John Gaddis）在《外交事務》上發表一篇文章指出，「或冷或熱，美中競爭的未來並不是很明朗」。

在白宮方面，美國總統拜登近年來也一直強調美國並不尋求新冷戰，他2021年在聯合國大會發表演講時說，美國不是在尋求一場新的冷戰或壁壘分明集團。去年他在與中國國家主席習近平會晤後再次表示，「我絕對相信不需要新的冷戰。」

傳統基金會的報告指出，今天美國所面臨的局面確實與上世紀美蘇對峙期間大不相同，例如中國也不太可能支持境外的革命武裝叛亂，而是更願意通過購買影響力和使用經濟壓力來實現其地緣政治目標。但是在另一方面，雖然形式不同，兩國關係的實質已經「越來越具有冷戰的所有特徵」。

「冷戰也可以呈現不同的形式」，報告作者之一、傳統基金會亞洲研究中心主任傑夫·史密斯（Jeff Smith）說，「這場冷戰可能與上一場冷戰截然不同，就像中國是一個不同於蘇聯的對手一樣。」

報告指出，「無論華盛頓的政治家和專家們是否承認，美國正在與中國展開一場新的冷戰」的同時也強調，中國「是一個比蘇聯在其權力巔峰時更具能力、更危險的對手。」

冷戰時期前蘇聯的軍事實力雖被認為跟美國不相上下，但其經濟競爭力從來都不是美國的對手。傳統基金會的報告指出，今天美中經濟實力對比跟當年完全不可同日而語。此外，當年美蘇之間幾乎沒有什麼往來，而中國現在已經深深地滲透到美國本土活動。