周興哲去年底求婚趙岱新成功，小兩口訂婚不到半年今（30日）再宣布好消息，周興哲稍早在社群分享愛妻懷孕消息，興奮表示：「我是世界上最幸運的人。我有一個最棒的妻子。現在我們很高興地宣佈有一個寶寶即將來臨！ 言語無法形容我的激動。 我迫不及待想和你一起建立家庭，我的愛！」

周興哲的經紀人今表示，他去年10月求婚成功後，去年底與趙岱新完成結婚登記，升格新婚夫妻的2人，對於生孩子抱持順其自然，沒想到驚喜就這樣來了，2人都非常開心也很珍惜，小倆口遵守習俗懷孕滿3個月才公開好消息，趙岱新肚裡的寶寶很貼心，她懷孕至今身體沒有太多不適，至於得知懷孕時，當下2人反應以及預產期等細節，經紀人表示不便多說，僅透露周興哲14日會出席公益活動，屆時再由準爸爸親自和大家分享喜悅。趙岱新的經紀人Dacie表示： 「他們有先登記，一切都是順其自然發生的，他們非常感謝上帝給了這份最好的禮物，謝謝大家的祝福。」