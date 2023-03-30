埔子里的公廟「慶安宮」五府千歲，還特別叮嚀顏寬恒明年立委選舉是他最後從政機會，務必全力以赴！（陳世宗攝）

埔子里的公廟「慶安宮」五府千歲，還特別叮嚀顏寬恒明年立委選舉是他最後從政機會，務必全力以赴！（陳世宗攝）

國民黨前立委顏寬恒甫登記參選立委後，就無預警遭檢調詢問千萬元交保！30日地方鄉親抨擊檢調是選擇性的「出手」；沙鹿鄉親認為，顏寬恒雖兩次立委選戰失利，但肩負鄉親及標哥期待，還有埔子里信仰中心慶安宮五府千歲的叮嚀出戰，力拼明年贏回中二選區立委寶座。

顏寬恒和妻子陳麗淩遭檢調大動作帶回，被依假交易及偽造文書等罪嫌偵辦。顏寬恒認為，他和妻子提出完整的資料證明絕無犯罪至明，且偽造文書和竊佔兩罪刑度均為5年以下，對照檢調偵辦本案的強度和交保的金額，顯然不符比例原則。

顏寬恒認為，台南學甲光電案開了88槍，參與涉案嫌犯有人僅2萬元交保，他合法出售沙鹿住宅、合法標售土地，因為私人物品沒有完全搬走，竟被認定是假交易，且重保1000萬元，這就是一件政治司法案件，司法豈能為政治操作利用？

顏寬恒指出，檢察官諭知他交保1000萬元，他因為堅持清白無罪，寧願失去自由接受羈押、悍衛清白，拒絕交保；承辦檢察官一直說服勸說他辦理交保，雙方僵持近一個小時，最後因考慮家人及父親不斷隔空喊話近3小時，才無奈同意交保。

沙鹿埔子里鄉親認為，埔子附近等里原本是處偏遠荒煙蔓草的地方，經過顏清標及兒子前立委顏寬恒、女兒市議會副議長顏莉敏等，多年來為民喉舌，爭取經費建設地方，埔子及北勢、南勢、三鹿等里，從原本的窮鄉僻壤，目前蛻變成中科、精密園區等外來年輕人口購屋置產的首選。

「呷人一口、還人一斗！」這是顏清標回報鄉親參選的座右銘，顏寬恒雖中二立委補選失利後，但服務鄉親未曾中斷，反而更勤走基層，並透過國民黨立委楊瓊瓔等協助爭取建設；埔子里的公廟慶安宮五府千歲，還特別叮嚀顏寬恒明年立委選舉是他最後從政機會，務必全力以赴！方不負各界眾望與企盼。