為擴大服務量能及持續推動重大工程建設，桃園國際機場公司將於5月啟動2023年人才招募計畫，預計公開甄選45名工程、行政管理、運輸管理及身心障礙類組等新進人員，最高起薪7.4萬元，4月下旬於官方網站公告報名簡章，歡迎有志者投身航空產業。

桃機公司表示，解封後國際航空明顯復甦，今年2月客運量為202萬8972人次，較去年同期增加2030％；3月客運量已恢復至疫情前（2019年）的6成，航機架次已於3月底恢復超過7成。

因應各項重大工程帶來營運發展需求，桃機公司近期規劃甄選理工、營運及行政管理等職務，報考者須具備相關專業及工作經驗。另釋出10餘名無須工作經驗的職缺，包含身心障礙身份類組，僅需檢具符合職缺需求的學歷與英語檢定等證明即可報考。本次招募的新進人員起薪自3萬6000元起，最高達7萬4000元。

桃機指出，甄選分為筆試及面試2階段測驗，筆試日期預定於5月中旬、面試預定於6月中旬，其中參加第2階段面試者，須於面試前提供學、經歷、英語檢定6年內成績及相關證照等證明文件，完整甄選內容將於4月下旬公告。