鼓勵全國社會工作專業人員，衛生福利部29日在台北市凱達飯店舉辦今年優秀人員表揚。新北市共有5位優秀社工獲殊榮，其中社會局黃斐莉榮獲資深敬業獎，白可欣獲得績優社工督導獎，劉紫君、陳怡儒與教育局吳怡樺獲頒績優社工獎。

獲得資深敬業獎的黃斐莉，自畢業後便投入一線服務，迄今已逾20年，仍不忘初心，堅持專業使命感，歷經弱勢家庭服務、保護性社會工作，並協助推動福利社區化。疫情期間在居家檢疫關懷中心協助民眾相關諮詢，也將實務經驗傳承給新進社工。她堅信「直行終有路」，終能達到服務的目標。

現任北海岸社福中心督導白可欣，年資有12年，她帶領團隊推動「讓愛輪轉北海岸」，培力社區發展協會，帶入動健康等服務，讓長者能在地就養，也積極建構合作平台，結合在地社團，運用私公協力服務案家。

社工劉紫君在北海岸社福中心服務，負責高風險家庭兒少服務、保護安置等。曾服務一名兒少曠課多日，家長教養功能不彰，父母經常爭執，到家關懷時還目睹這名父親揮刀恐嚇，她發揮社工專業技巧，耐心輔導，最終化解家庭衝突。

新北市家防中心社工陳怡儒，面對兒少保護性高壓工作，10年來依舊保持高度熱忱，她說藉由兒少保服務歷程，看到兒少個案的成長和蛻變，如同社工努力的軌跡，在助人過程中自己也受益。

社會局副局長許秀能表示，新北市人口結構複雜，又有城鄉差距，社會工作需要面對不同的挑戰，必須時時保有熱忱，不忘初衷，獲獎的幾位同仁都相當優秀。社工猶如燈塔般，照亮了弱勢族群，提供了前行指引，希望讓有需求的市民都能獲得適度助力。