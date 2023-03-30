黃姓男子向地下錢莊欠錢，剩下4萬元未還清，29日下午他在台南新市區1家通訊行門口遭錢莊人員發現，出動3汽車1機車共7男女前往擄人，黃男急欲掙脫，反遭吳姓主嫌持刀砍傷左臂，並被拖行上車圍毆，警方獲報發動圍捕，劉嫌得知警方介入，1小時內放人並就逮。

35歲黃男為瓷磚工人，家住七股區，向地下錢莊借錢後，陸續還款卻還不清利息，他未還清債務即避不見面。25歲吳男放話教訓。

黃男29日下午跑到新市區1家手機通訊行，巧遇吳男黨羽，劉男獲報後，率領3輛汽車1部機車共5男2女到場，要將他擄上車。黃男不願就範，遭5名男子從手機行內拖出，吳男並在門口持水果刀從後方砍傷黃男左臂，再將刀交給身旁女子保管。

中刀的黃男再遭其他3男以安全帽、徒手等方式圍毆，眾目睽睽下被拖上車帶走，店家見狀報警。

警方找出砍人的水果刀。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方隨即發動圍捕，該集團犯案過程中已得知警方介入，在車上警告黃男一番，隨即將他帶回手機行附近丟包逃逸。警方隨後仍攔截到2輛汽車，再通知其他嫌疑人，1小時內7名男女全到案，並在官田區草叢內取出被丟棄的凶刀。

「欠4萬被打成這樣」吳男落網稱黃男還有8萬債務未還，被打得全身是傷的黃男則稱只欠4萬債務。警方驚訝吳男年紀輕輕就懂得放高利貸、擄人與暴力討債，調查後將7名男女皆依照傷害、妨害自由及妨害秩序等罪移送台南地檢署偵辦。