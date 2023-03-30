台北市長蔣萬安表示，台北生技園區是全國首見聚焦生技產業的BOT案，預估可帶來500億產值，3000個工作機會。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

台北生技園區30日舉辦落成啟用典禮，此為北市府與世康開發公司合力推辦全台首件聚焦生技產業發展的BOT案，設置地上17層地下3層的建築，打造生技新創、研發、試量產等商務辦公合一的多功能空間，台北市長蔣萬安出席典禮致詞時表示，預估可帶來500億產值，3000個工作機會，園區聯外道路預計2025年完工，讓周邊交通更便捷。

蔣萬安表示，台北生技園區是全國首見聚焦生技產業的BOT案，且南港是生技產業發展重鎮，匯聚很多生技發展機構，包含食藥署、中研院等，透過BOT案公私協力，帶動生技產業蓬勃發展，預估可帶來500億產值，3000個工作機會。

蔣萬安也說，這裡交通位置得天獨厚，擁有南港三鐵共構，聯外道路去年2月也動工，預計2025年3月完工，未來交通更便捷，減輕塞車壓力，未來還規畫獨立自行車道、行人空間，能有產業發展優勢。

蔣萬安指出，台北生技園區逾2萬坪，5000坪作為生醫創新育成中心，以及近1.2萬坪的產業空間，未來產業鏈能更健全，南港生技產業將逐漸成形，連結電子科技園區，再到北投士林科技園區，要打造科技廊帶，帶動整體城市發展。

產發局表示，產業空間以4.5米、6米不同樓高規格，滿足企業自設實驗室或廠房需求，預計容納近40家廠商；育成中心除常駐培育空間可供近30家廠商進駐外，另設共用儀器區域、核心區域、產業交流空間等，提供40席共用實驗區座位、9間P1、P2等級實驗室、1間試量產製程實作示範區域等研發試量產專業場域。

產發局補充，台北生技園區自開工以來吸引眾多生技企業關注，目前已有51家企業單位取得進駐資格，產業類別含括生技新藥、智慧健康、高階醫材、細胞治療、生技服務業等多元面向。