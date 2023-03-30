知情者指出，美國晶片法內有項條文明載，拿到輔助金的公司，倘若賺到超額的利潤，得要跟美國政府一齊分享才行。單就這條法規，就讓不少業者卻步。此外，在申請這個補助時，很可能也會洩漏公司的商業秘密。

正在考慮是否申請此補助的SK海力士，計畫在美國進行的晶片相關投資，約在150億美元，包括建設高階的封測廠。同時，正在德州興建晶圓代工廠，投入規模可能至少250億美元的三星，也在仔細審閱有關資料。

產業專業人士表示，美國審核補助申請時，也要看晶片業者最重要的機密成本結構，還有預估的晶圓生產良率、產能利用率還有訂價等，一些至關重要的公司內部營運數據。

韓國貿易部認為，美國的這項補貼條款應要反映出韓國政府與企業的意見，不應給這些公司強加任何不該有的過重負擔。相較於韓國的敢言，全球最大晶圓代工廠台積電，則不願對美國此項補助案發表意見。

美國商務部將從3月31日起，先受理高端晶片設備的補貼申請。至於當代、成熟製程以及後端製造設施的部分，則要等到6月26日再遞件。