🚨FAMOSOS: Neymar “chora” ao perder R$ 5 milhões em apostas de cassino on-line durante live.



pic.twitter.com/LFH2hhb9dL — CHOQUEI (@choquei) March 29, 2023

PSG（巴黎聖日耳曼）明星前鋒內馬（Neymar Jr.）日前進行腳踝韌帶手術，本季宣布報銷，沒想到就連虛擬世界也延續悲情命運，日前內馬在遊戲直播平台玩起撲克牌，卻將100萬美元（約新台幣3044萬元）全部輸光，當場「痛哭」失聲，甚至內馬的個人推特帳戶也遭到攻擊。

內馬熱愛撲克牌遊戲眾所周知，甚至曾經參加過歐洲撲克巡迴賽，實力不容小覷，有撲克牌玩家認為，如果內馬專心在撲克牌遊戲上，可以成為一位職業玩家，不過最近內馬似乎不太順利，根據巴西媒體《Globo Esporte》報導，內馬日前直播玩起撲克牌遊戲，竟然在短短一個小時內就將100萬美元本金歸零，隨後崩潰痛哭大叫。

不過內馬的粉絲不用太擔心，這款撲克遊戲其實是由這位巴西球星代言，內馬只是配合劇本演出，並沒有真的輸掉100萬美元。不斷做出浮誇表情的內馬，從痛哭流涕瞬間轉變成放聲大笑，背景音樂更是出現惡搞版的鐵達尼號主題曲，內馬也開始搞笑模仿起吹笛子的動作，

🚨AGORA: Conta do Neymar no Twitter é hackeada e hacker posta frases aleatórias. pic.twitter.com/2nbDv0Nehn — CHOQUEI (@choquei) March 28, 2023

就算內馬真的輸掉100萬美元，以他高達509萬美元的月薪計算，不到10天就能將損失的錢賺回，不過內馬當晚直播結束後還有一段小插曲，他的個人推特發出了多篇由葡萄牙文的亂碼，似乎是遭到駭客攻擊。