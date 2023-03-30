特選金鑽鳳梨（金牌果園）今（30日）、3月31日特價59元，全聯、大潤發同步優惠。（全聯提供）

全聯福利中心「鳳梨季」即日起至4月20日登場，今年主推「鳳梨四兄弟」精選來自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄、台東鹿野的優質產銷履歷鳳梨，雙北地區還有不定期快刀手駐店服務。

全聯表示，2022年年度鳳梨銷售業績超過2億元，又以3~7月最熱賣，其中檔期中最受歡迎的商品，包括特選金鑽鳳梨1.5kg、削皮鳳梨，及產銷履歷金鑽鳳梨，預計此檔鳳梨季業績可成長1成。今（30日）、3月31日限定2天，外銷等級的金牌果園特選金鑽鳳梨1.5KG，特價59元／粒，全台限量2萬4000粒；及即日起至4月20日指定鳳梨任二支折10元；還有即日起至5月31日全新上市的產銷履歷珍珠鳳梨2入，售價79元。

另外，量販店大潤發也推出多種鳳梨促銷，即日起至4月19日台灣珍珠鳳梨約800g，促銷39元／粒。及今（30日）、3月31日限定2天，也有外銷等級的金牌果園特選金鑽鳳梨1.5KG，特價59元／粒，全台限量800粒。還有即日起至4月6日產銷履歷高屏鳳梨1.5kg／粒，特價69元。