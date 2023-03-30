2023南台灣科技產業論壇今（30）日在高雄展覽館登場，聚焦高雄無人機產業鏈前景。（柯宗緯攝）

2023南台灣科技產業論壇今（30）日在高雄展覽館登場，聚焦高雄無人機產業鏈前景。長期致力無人載具產業的玉山科技協會南台灣分會黃水成認為，高雄擁有金屬工業發展中心做後盾，再加上機電整合、模具、電腦人才濟濟及完整的技術傳承，絕對有條件可發展成為無人載具產業的重鎮。

中華民國無人載具系統產業發展協會（無人機產業聯盟）與2023南台灣科技產業論壇幕後推手黃水成，30年來致力於南台灣資、通訊產業發展。

黃水成指出，3年前，就開始從無人機注意到無人載具的無窮發展潛力，除電動車、太陽能及風電儲能、電子控制、智慧醫療等項目，他就研發第1台全用台灣零件組裝而成的無人機，證明台灣發展無人機的技術已臻成熟。

黃水成表示，無人載具包括無人機、無人車、無人船、無人潛艇、攻擊型無人機等，可廣泛運用於商業、農業及軍事等領域，透過電腦控制及演算，甚至可用無人車載無人機執行任務，未來可以將設備零組件生產、教育訓練及運輸物流業結合成完整的產業鏈，成為高雄新興的產業聚落。

黃水成除倡議成立無人機產業聯盟，如今又進一步催生中華民國無人載具系統產業發展協會，共推金屬工業發展中心前執行長林秋豐為創會理事長，就是看好推動5G智慧共桿是政府政策，而高雄有相關資源做為後盾，再絕對有條件可以發展成為無人載具產業的重鎮。

為推動高雄城市智慧科技及綠色轉型，今天由玉山科技協會主辦、玉山科技協會南台灣分會承辦的2023南台灣科技產業論壇，舉行兩場專題演講，分別請到台灣科技產業園區電公會理事長周光春主講「半導體產業與工業4.0工業製造的未來趨勢」，以及今周刊、財信傳媒集團董事長謝金河主講「南台灣經濟的挑戰與機會」。