言言日前無預警突襲祭出直播福利，吸引近萬名粉絲觀看。（Up直播提供）

直播平台「Up直播」在台已邁入第7年的時間，培育出了破百位極具人氣與收益的超級主播，不少人氣網紅也紛紛加入搶食大餅，曾參與過周杰倫MV拍攝的人氣主播言言，除了IG已坐擁10萬粉絲外，也時常出現在各大平面廣告與拍攝中，近期便宣布已加盟Up直播當起大黑馬，十分寵粉的她，前日也突然祭出大福利，於泡澡時開啟福利直播，引起近萬名粉絲近來朝聖，也令她大喊：「天阿，好害羞！」

有著甜美外表與D奶火辣身材的言言，於高中時期便開始接觸直播行業，如今已累計5年資歷，國中時更做過洗頭小妹及日式料理店員等工作，雖然從小就時常接觸人群，但個性內向的她也坦言做的蠻彆扭的，是後面真的開始直播後慢慢練習才開始越來越外向，也懂得社交中的應對進退，大學時期就讀品牌經營相關學系後，也曾規劃做自己的保健食品品牌，但因遭逢疫情而延宕。

被問到如何經營粉絲，言言也直說：「一定要會把大家當朋友，每個人都會有自己可以學習的地方！」因此相較於一般直播主，言言舉辦粉絲聚會的頻率就高出許多，時常與大家聚餐就是維繫感情最好的方式，也曾被粉絲們準備的驚喜慶生宴惹哭過。

而今年才24歲的她，在感情上卻已單身長達8年之久，由於過往有著不好的感情經驗，現在對於有好感的對象都會需要很長的觀察時間，而被問到會不會排斥與粉絲們進一步相處，她則大方回應：「不會排斥跟粉絲們相處，有緣分都可以進一步嚐試。」同時補充說由於自己是雙魚座，所以很欣賞周杰倫這類型的男生，除了有才華以外，也時常在ig上大秀恩愛，覺得這樣子是很浪漫的行為。