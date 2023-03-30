民進黨在三重立委初選陷入三腳督，由前市議員李坤城、現任新北市議員彭佳芸、李余典登記角逐；新北市議員彭佳芸辦公室表示，今(30)日經民進黨中央黨部協調後，確認三重選區因無現任立委參與初選，故不適用所謂大局條款。

彭佳芸表示，三重區將循黨內傳統，鼓勵優秀從政黨員參與初選，由全民調選出最具地方民意之人選，而自己不論在內部民調或者過去歷次選民的肯定，都是最高最有機會勝選的人。

她強調，非常有信心取得三重區域立委席次，並與民進黨主席賴清德一起同心協力取得2024總統大選人民對賴主席與本黨的信賴。