為強化雲林縣沿海交通網絡，立委林文瑞針對台78甲快速道路興建案，30日邀交通部長王國材、雲林縣長張麗善等人前往土庫鎮會勘，並提出「拓寬北港溪北岸防汛道路方案」，經費約60億元，與之前超過300億元的高架方案相比，經費大幅減少，王國材表示請縣府進行可行性研究後送交通部審核。

林文瑞表示，雲林縣北港鎮每年遊客達6、700萬人次，卻無快速道路接駁，縣政府2019年完成「台78甲線快速道路」可行性評估，提報中央審查，2019年底時任交通部長林佳龍到北港視察，也允諾一定會施作，2020年交通部補助縣府再進行可行性研究，地方已多次提出台78甲的必要性，但至今卻一直沒有下文。

林文瑞說，過去縣府規畫沿北港溪或台19線興建高架道路，但造價成本均超過300億元，他多次與縣府討論後，決定改變思維重新規畫，改以「拓寬北港溪北岸防汛道路」方案，北起158線平和橋銜接台78線，往南連接北港市區，完工後可串聯雲林海線交通路網，且預估經費僅需60億元。

林文瑞提到，本案已評估快20年了，歷經多位立委爭取、多位交通部長會勘，卻一直只聞樓梯響，此次提出這個替代方案，不僅可解決交通問題還可節省經費，請縣府趕快重新提出可行性研究，他會再邀集相關單位共同協商，中央地方一起拚建設。

張麗善指出，之前台78甲可行性研究都以高架化為主，目前決定捨棄高架化，改以拓寬北港溪防汛道路方式興建，可連接78快速道路，有效增進大北港地區交通便捷性，且經費只要60億元，大大提高可行性，希望交通部能全力支持。