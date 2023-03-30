何嘉文出道25週年，宣布自立門戶，她開心表示，歡迎大家來合作。今天剛好是她44歲生日(3月30日)，出道25週年，如今的生活目標是「像女人一樣工作，像女孩一樣生活」。

對於現在的工作模式，何嘉文非常滿意：「有一個小團隊，裡面都是自己喜歡又專業的人，能夠各展所長的一起完成目標。」今年也剛好是出道25週年，有一些自己很想完成的計劃，單曲、頻道、繪本，也考慮辦見面會，常常碰到我的粉絲，發現大家一起長大之後更有話聊，很想要為大家準備一個聚會一次好好聊個夠。還有因爲疫情緩下來的身心靈課程也要動起來，想到要做的事情好多好多，就感到分外期待。

除了名下的嘉文國際，她與髮型師朋友們投資的髮廊LCL(樂酷樂)(位於統一時代百貨)；家業的水果生意也持續進行中，今年目標就是繼續優化品牌讓業績更進一步，除了演藝事業，何嘉文這些年的發展真的是全方位。

進入自媒體時代，她也報告自己的頻道即將正式上線，目前規劃會有兩個節目，「第一個節目是《中年少女》，我的族群差不多是35歲到55歲，他們都是跟著我長大或看著我長大，現在我們都是扛著責任最忙的階段，如果我們垮了世界會亂，哈哈！因爲跟大家同在這個狀態裡，知道每天都有一些快樂跟很多解決不完的問題，那就一邊記錄快樂的時光一邊把待解決的問題提出來討論，可能我提供解決方案給粉絲，可能粉絲提供解決辦法給我或者我們一起去求救也行。

《中年少女》的第一支片子就是我跟高中死黨去香港旅遊的有趣紀實，分享一些疫情前大家來不及開箱的新景點也鼓勵大家快去跟老同學、老朋友聚一聚。第二個節目是《Vi姐V解萬事可解》，主要是想分享自己研究身心靈領域多年的心得，我是務實派的，在我心中能解決問題的方法就是好方法，經驗分享估計就是姐姐的最佳用途。」

邁入44歲，何嘉文說：「沒想過會那麼舒適欸！自認是多慮的人，好不容易熬成姐其實蠻好的，經歷過許多的人事物，有了經驗跟結論，知道自己是圓的扁的，也知道那些人事物不用忙，後天的自信都長出來了！前幾天看到一篇文章說姐的最好狀態是外表緊緻，内心鬆弛，實在是再認同不過了！」

演藝行業是吃青春飯的，何嘉文也沒想過面對年齡焦慮能輕騎過關，前陣子常被問到會不會懷念以前？！想不想回到小時候？！我說萬萬不可，我以前太容易緊張又自以爲是，整個人常常很彆扭，我喜歡現在舒坦的自己。」

何嘉文也提到，現在能夠影響心情的人事物沒那麼多了，也比較容易回到心底放晴的狀態。因為個性敏感，入行的也早，過去不論是長輩的一句話或是路人的一個眼光都會走心很久，非常在意別人的看法，一路上做了很多學習跟調整才有現在越來越自在的自己，也是這種個性跟經歷引導我走上鑽研身心靈領域的路。

為了慶祝44如意，她還特別去剪了個俏麗短髮，完全看不出已經過40歲了！只是大家難免還是會關心生子問題，她微笑表示：「生不了！確實沒在管這件事了！我先生還說，生不出孩子就開心生作品生產品，畢竟之前該努力過的一樣不差，唯一沒做的就是找代理孕母。

她提到醫生曾經建議我們找代理孕母，因爲精卵狀況都很好，只是我的子宮狀態不好，確實詢問過週邊有經驗的朋友跟專門單位，我自己是完全可以接受，反而是我先生沒法接受我們的孩子在其他女性身體裡，那就不勉強啦！