狒狒之亂下令六福村關閉？ 陳吉仲回應了 @ChinaTimes

桃園一隻狒狒逃竄超過兩周，最後被獵槍射擊身亡，六福村原先否認這隻狒狒從自家園區脫逃，昨（29）日改口「狒狒是我們的」，引起各界嘩然，有人隨即發起「抵制六福村」活動，不料，貼文一出，眾網友卻直搖頭，認為只要六福村只要再祭出折扣活動，還是能吸引大量人潮，甚至笑說「你叫那些南部來的畢業旅行是要去哪玩」，也有人理性呼籲：「與其抵制，不如想辦法做更好」。

原PO在PTT八卦板以「該抵制六福村了吧」為題發文，表示六福村在事件爆發時，堅稱狒狒不是自己家的，他認為六福村是擔心怕狒狒惹事才不想扛責，結果狒狒逃竄的過程中完全沒傷人，僅偷吃農民的地瓜，結果「死於獵人的槍跟官員的作秀」。

原PO火大開罵，狒狒體型明明如此龐大，怎麼可能是走私或是私人飼養，從園區溜走的機率頗高，若六福村一開始能發霸氣聲明：「不論是不是出自本園區，這隻狒狒我們六福村罩的」，事件的結局想必會截然不同，原PO認為，狒狒身亡六福村要負最大責任，直說：「在六福村拿出誠意贖罪，給動物更好的生活品質前，不會再踏進六福村」。

貼文曝光後，有網友指出，更重要的是後續該如何改善，希望悲劇不要重演，「與其抵制不如想辦法讓他們更好」、「抵制也太誇張，有被懲處就好，畢竟他們也接收了這麼多狒狒，照顧動物其實很燒錢」、「抵制等於讓園內動物GG」、「應該要讓他們改善才是重要的，不然養動物沒有營收，也是收起來而已」。

另外，其他網友認為，根本不可能抵制六福村，「台灣人的抵制，只要有折扣就是爆滿」、「春假免費入園，還是照賺你停車費跟餐飲」、「我們應該抵制，直到推出門票優惠為止」、「你叫那些南部來的畢業旅行是要去哪玩」、「六福村真的是南部畢業旅行的勝地」。