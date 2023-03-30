現代社會中，不少人選擇創業，但即使付出了時間和努力卻不一定能成功，《旺好運》運勢專欄指出，生肖虎、龍、蛇、馬一旦鎖定了目標就會勇往直前，即使遇到困難也絕不退縮，因此容易在創業道路上闖出一番成就。

▍生肖虎

生肖虎擁有做大事的氣魄，選擇創業、且最後成功的例子也非常多，他們有信心、明確的目標、而且不服輸的個性，就算遇到困難也會勇往直前。

▍生肖龍

生肖龍擁有強烈上進心，不會甘於平凡現狀，所以很可能選擇創業、當老闆，加上他們眼光獨到，總能抓住機會，是通往成功的一大優勢。

▍生肖蛇

生肖蛇雄心壯志，會藉由創業挑戰自己的潛力，遇到任何問題總能保持冷靜，而且只要開始創業這條路就會堅持到底，最後有所成就。

▍生肖馬

生肖馬頭腦靈活、善於人際關係，在事業方面清楚自己的目標、樂於實踐，良好的人緣也讓他們的創業之路得到許多貴人幫助，因此創業成功機率非常高。